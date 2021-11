போன வாரம் அண்ணாமலை! இந்த வாரம் நாகர்கோவில் காந்தி! தேவையா இந்த ''டயர் ட்யூப்' நாடகம்?

Kanyakumari

கன்னியாகுமரி: நாகர்கோவில் தொகுதி பாஜக எம்எல்ஏ எம்.ஆர்.காந்தி மழை வெள்ளம் பாதித்த பகுதிகளில் நடத்திய மீட்புப்பணி சமூக வலைதளங்களில் கிண்டலுக்குள்ளாகியுள்ளது.

கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தில் கடந்த சில நாட்களாக கனமழை பெய்து வருகிறது. இதன் காரணமாக ரயில்வே தண்டவாளத்தின் மீது கூட தண்ணீர் ஓடிக்கொண்டு இருக்கிறது. ஆசியாவின் மிகப்பெரிய தொட்டி பாலம் மீது தண்ணீர் நிரம்பி கீழே வடிந்து கொண்டிருக்கிறது.

டயர் ட்யூப் மீது யாரு பாருங்க.. கிண்டலுக்குள்ளான நாகர்கோவில் பாஜக எம்எல்ஏ காந்தி வெள்ள மீட்பு பணி

பல கிராமங்களும், பிற ஊர்களில் இருந்து வெள்ள நீர் காரணமாக துண்டிக்கப்பட்டு இருக்கின்றன. சென்னையில் வெள்ள பாதிப்பு குறைந்துள்ள நிலையில் தற்போது அரசு அதிகாரிகள் கன்னியாகுமரி மாவட்டத்திற்கு விரைந்து இருக்கிறார்கள். இன்னொரு பக்கம் பல்வேறு கட்சியினரும் வெள்ளத்தில் சிக்கியவர்களை மீட்கும் பணியில் ஈடுபட்டு வருகிறார்கள்.

Nagercoil BJP MLA M.R.Gandhi comes under netizens criticism as his flood relief video goes viral on social media in which some BJP men have been pushing a young man to sit in an inflated tyre tube.