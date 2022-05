சொட்ட சொட்ட நனையுது அரசு பேருந்து! பஸ்ஸுக்குள் குடைபிடித்து பயணம் செய்யும் பயணிகள்! எங்க தெரியுமா?

Kanyakumari

oi-Rajkumar R

கன்னியாகுமரி : கன்னியாகுமரியில் தொடரும் மழை காரணமாக ஓட்டை உடைசலான அரசு பேருந்தில் பயணிக்கும் பயணிகள் பேருந்திற்குள்ளேயே குடைபிடித்தபடி பயணிக்கும் வீடியோ சமூக வலைதளங்களில் வேகமாக பரப்பப்பட்டு வருகிறது.

கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தில் உள்ள அரசு போக்குவரத்து கழக பணிமனைகளில் இருந்து 300ற்கும் மேற்பட்ட அரசு பேருந்துகள் நாள்தோறும் பயணிகளுக்காக பல்வேறு வழிதடங்களில் இயக்கப்பட்டு வருகின்றன.

இவற்றில் நாற்பது சதவீதத்திற்கும் மேலான பேருந்துகள் பழைய பேருந்துகள் என்பதால் ஓட்டை உடைசல்களுடன் பல்வேறு பகுதிகளில் பழுதடைந்து காணபடுகிறது .

English summary

The video of a passenger traveling in a government bus with an umbrella inside the bus, which was broken due to continuous rain in Kanyakumari, is spreading fast on social media.