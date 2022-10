ஏமாத்திட்டாங்க! ஓபிஎஸ்-சசிகலா-டிடிவிக்குத் தான் என்னோட ஆதரவு! கொங்கிலிருந்து வந்த தனியரசு சப்போர்ட்!

Karur

oi-Rajkumar R

கரூர் : அதிமுகவில் எடப்பாடி பழனிசாமியால் ஓபிஎஸ்ஐ போலவே சசிகலாவும், டிடிவி தினகரனும் பாதிக்கப்பட்டு இருக்கிறார்கள் என்பதற்காகவே அவர்களுக்கும் ஆதரவளிக்கிறேன் என கொங்கு இளைஞர் பேரவை அமைப்பின் நிறுவனர் தலைவர் தனியரசு கூறியுள்ளார்.

அதிமுகவில் ஒற்றை தலைமை விவகாரம் வெடித்ததில் இருந்தே ஓ.பன்னீர் செல்வத்துக்கு ஆதரவு தரும் முக்கிய கொங்கு அமைப்பைச் சேர்ந்த நிர்வாகிகளில் கொங்கு இளைஞர் பேரவை அமைப்பின் நிறுவனரான தனியரசு முக்கியமானவராக இருக்கிறார்.

கடந்த திமுக ஆட்சிக் காலத்தில் ஜெயலலிதா இருந்தபோது இரட்டை இலையில் போட்டியிட்ட இவர் இவர் 2016 முதல் 2021வரை காங்கேயம் சட்டமன்றத் தொகுதி உறுப்பினராக இருந்தார். ஆரம்பத்தில் இருந்தே சசிகலா ஆதரவாளராகவும் தனியரசு இருந்து வந்திருக்கிறார்.

பாகுபலி மாதிரியே வேணும்னா வீட்ல உட்கார்ந்து அதையே பார்க்க வேண்டியதுதான.. எதுக்கு இங்க வந்தீங்க?

English summary

Like O Panneerselvam, Sasikala and TTV Dhinakaran are affected by Edappadi Palaniswami in AIADMK. It is because of this that I am supporting them, the founder and president of the kongu ilaignar peravai Taniyarasu said.