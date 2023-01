கிருஷ்ணகிரி மக்களின் நீண்டகால கனவு - நிறைவேற்றிக் கொடுத்த முதல்வர் ஸ்டாலின்

Krishnagiri

oi-Kadar Karay

கிருஷ்ணகிரி: ஒருதோட்டக் கலைக் கல்லூரியைக் கிருஷ்ணகிரியில் கொண்டுவர வேண்டும் என்பது முன்னாள் முதல்வர் மு.கருணாநிதியின் பல ஆண்டுக்கால கனவு. அந்தக் கனவை தற்போது நிறைவேற்றித் தந்துள்ளார் முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின்.

கிருஷ்ணகிரி ஒரு வேளாண்மை சார்ந்த மாவட்டம். கிட்டத்தட்ட உணவு பயிரான நெல், 25700 ஹெக்டரில் பயிரிடப்படுகிறது. 1.53 லட்சம் மெட்ரிக் டன் உற்பத்தி செய்யப்படுகிறது.

இந்த வட்டாரத்தில் பிரதானமாக நெல், கேழ்வரகு, துவரை, கொள்ளு, நிலக்கடலை, மா மற்றும் தென்னை அதிக பரப்பளவில் சாகுபடி செய்யப்படுகின்றன. ஆகவே அதிக விவசாயிகள் நிறைந்த பகுதியாக இது இருந்து வருகிறது.

English summary

Former Chief Minister M. Karunanidhi's dream for many years is to bring Oruthotak Art College in Krishnagiri. Chief Minister M.K.Stalin has fulfilled that dream now.