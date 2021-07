ஓசூரில் பயங்கரம்.. மனைவியை சந்திக்க வந்த கணவன்.. அடித்துக் கொலை.. நடந்தது என்ன ?

Krishnagiri

oi-Velmurugan P

கிருஷ்ணகிரி: கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம் ஓசூர் அடுத்த கெலமங்கலம் அருகே பிரிந்து சென்ற மனைவியை சந்திக்கச் சென்ற பெங்களூரைச் சோ்ந்த கணவனை, மனைவியின் உறவினா்கள் அடித்துக் கொலை செய்த சம்பவம் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தி உள்ளது.

ஓசூரில் பயங்கரம்.. மனைவியை சந்திக்க வந்த கணவன்.. அடித்துக் கொலை

கா்நாடக மாநிலம், பெங்களூரு, மங்கம்மா பாளையத்தைச் சோ்ந்தவா் முகமது இம்ரான் (32). இவருக்கும் கெலமங்கலம் அருகே உள்ள தொட்டபேளூரைச் சோ்ந்த ருக்கு என்கிற காணும்பி என்பவருக்கும் இடையே கடந்த 4 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு திருமணம் நடந்தது.

கணவன், மனைவி இருவரும் ஆறு மாதங்கள் ஒன்றாக குடும்பம் நடத்தி வந்த நிலையில், கருத்து வேறுபாடு காரணமாக இருவரும் பிரிந்து விட்டதாகவும், பிரிந்துபோன மனைவி தொட்டபேளூரில் உள்ள தனது தந்தை வீட்டில் வசித்து வந்தாா்.

English summary

The husband of a Bangalore-based man who was visiting his estranged wife near Kelamangalam next to Hosur in Krishnagiri district has been beaten to death by his wife's relatives.