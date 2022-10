அந்த ‘வீடு’ எப்படி கிடைச்சது? எடப்பாடி பழனிசாமியை ரவுண்டு கட்டிய புகழேந்தி.. குட்டு அம்பலமாகிடுச்சா!

Krishnagiri

oi-Vignesh Selvaraj

கிருஷ்ணகிரி : குற்ற உணர்வு உள்ள எடப்பாடி பழனிசாமி, ஓ.பன்னீர்செல்வத்தை நேரில் பார்ப்பதற்கு தயக்கம் காட்டுகிறார் என ஓபிஎஸ் ஆதரவாளர் புகழேந்தி விமர்சித்துள்ளார்.

அதிமுகவில் நிலவி வரும் ஓபிஎஸ் - ஈபிஎஸ் மோதல் காரணமாக, இரு தரப்பினருக்கும் இடையேயான வார்த்தைப் போர் நாளுக்கு நாள் தீவிரமடைந்து வருகிறது.

ஈபிஎஸ் தரப்பினர், ஓபிஎஸ் ஆதரவாளர்களை கடுமையாக விமர்சிக்க, ஓபிஎஸ் தரப்பினர், ஈபிஎஸ் அணியினரை தாக்கிப் பேசி வருகின்றனர். இதற்கு ஒரு முடிவே இல்லையா எனக் கேட்கும் அளவுக்கு இந்த மோதல் சென்றுகொண்டிருக்கிறது.

இந்நிலையில், ஓபிஎஸ்ஸை கடுமையாக அட்டாக் செய்து பேசி வரும் கேபி முனுசாமியை குறிவைத்து ஓபிஎஸ் ஆதரவாளர்கள் விளாசி வருகின்றனர்.

கிரேனில் ராட்சத மாலை.. பிரமாண்ட வரவேற்பு.. அட யாருப்பா இவரு? குண்டர் சட்டத்தில் ஜெயிலுக்கு போனவராம்!

English summary

OPS supporter Pugazhendhi has criticized that, Edappadi Palaniswami pleaded Chief Minister M.K.Stalin to re-allocate the government house he was living in when he was already CM. Thus, it has been exposed that EPS in secret contact with DMK, he added.