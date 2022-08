இங்கிலாந்து பிரதமர் தேர்தல்.. அனல் பறக்கும் பிரசாரம்.. இந்தியில் பேசி வாக்கு சேகரிக்கும் ரிஷி சுனக்!

London

oi-Mani Singh S

லண்டன்: இங்கிலாந்தில் அடுத்த பிரதமருக்கான தேர்வானது தற்போது இறுதிக்கட்டத்தை அடைந்த நிலையில், ரிஷி சுனக் மற்றும் லிஸ் டிரஸ் தீவிர பிரசாரத்தில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர். இதில் இந்திய வம்சாவளியை சேர்ந்த ரிஷி சுனக், இந்தி உள்பட பல மொழிகளில் பேசி வாக்கு சேகரித்து வருகிறார்.

இங்கிலாந்து பிரதமரான கன்சர்வேடிவ் கட்சியை சேர்ந்த போரிஸ் ஜான்சன் பதவி விலகியதை அடுத்து, இங்கிலாந்தில் புதிய பிரதமரை தேர்வு செய்வதற்கான நடைமுறை பரபரப்பாக நடைபெற்று வருகிறது.

புதிய பிரதமர் பதவிக்கான தேர்தலில் இந்திய வம்சாவளியைச் சேர்ந்த எம்.பி. ரிஷி சுனக் அடுத்தடுத்த சுற்றுகளில் வெற்றி பெற்று தற்போது இறுதி வேட்பாளராக களத்தில் உள்ளார்.

முற்றிலும் ஒழிந்ததாக கருதப்பட்ட போலியோ மீண்டும் பரவுகிறது.. அமெரிக்கா, இங்கிலாந்தில் கண்டுபிடிப்பு

English summary

Rishi Sunak and Liz Truss are campaigning hard as the election for the UK's next Prime Minister is now in its final stages. In this, Rishi Sunak, who is of Indian origin, is gathering votes by speaking in many languages including Hindi.