தமிழ் மொழியில் பேச்சு! இலங்கை உள்நாட்டு போர் புனை நாவலுக்காக புக்கர் பரிசை வென்ற ஷெஹான் கருணாதிலகா

London

oi-Nantha Kumar R

லண்டன்: 2022ம் ஆண்டுக்கான புக்கர் பரிசை இலங்கை எழுத்தாளர் ஷெஹான் கருணாதிலகா வென்றார். இவர் இலங்கை உள்நாட்டு போர் தொடர்பாக புனைந்து எழுதிய ‛தி செவன் மூன்ஸ் ஆப் மாலி அல்மேடா' என்ற நாவலுக்காக புக்கர் பரிசை பெற்றார்.

ஆண்டுதோறும் சிறந்த நாவலுக்காக புக்கர் பரிசு வழங்கப்பட்டு வருகிறது. இது இலக்கிய விருதாக கருதப்பட்டு வருகிறது. இலக்கிய உலகில் மிகப்பெரிய அங்கீகாரம் இதுவாகும்.

இதனால் ஒவ்வொரு ஆண்டும் உலகின் பல்வேறு நாடுகளில் எழுதப்பட்ட நாவல்கள் புக்கர் பரிசுக்காக அனுப்பப்படும். அதில் சிறந்த நாவல் தேர்வு செய்யப்பட்டு அதன் ஆசிரியருக்கு புக்கர் பரிசு வழங்கப்பட்டு வருகிறது.

English summary

Sri Lankan author Shehan Karunathilaka has won the Booker Prize for the year 2022. He won the Booker Prize for his fictional novel 'The Seven Moons of Mali Almeida' about the Sri Lankan civil war.