'சளி' நல்லது.. கொரோனாவில் இருந்து காக்கும் ஜலதோஷம்.. அது எப்படி? ஆய்வாளர்கள் தரும் விளக்கம்

London

oi-Vigneshkumar

லண்டன்: ஓமிக்ரான் காரணமாக 3ஆம் அலை ஏற்படும் ஆபத்து உருவாகியுள்ள நிலையில், கொரோனா குறித்து சில முக்கிய ஆய்வு முடிவுகள் வெளியாகியுள்ளன.

கொரோனா பாதிப்பில் இருந்து நமது உலகம் இன்னும் முழுமையாக மீளவில்லை. வல்லரசு நாடுகள் கூட கொரோனா வைரசும் அதனால் ஏற்படும் உயிரிழப்புகளும் எதிர்கொள்ளத் திணறி வருகின்றன.

தொடர்ந்து இந்த கொரோனா வைரஸ் உருமாறிக் கொண்டே இருப்பதால், இதைக் கட்டுப்படுத்துவது சவாலாக உள்ளது. சீனாவில் கண்டறியப்பட்ட கொரோனா முதல் அலையை ஏற்படுத்தியது என்றால், ஆல்பா, டெல்டா, ஓமிக்ரான் அடுத்தடுத்த அலைகளை ஏற்படுத்தி வருகிறது.

English summary

New UK study finds that Common cold can prevent us from Coronavirus, High levels of T-cells from common cold coronaviruses can provide protection against COVID-19.