மாஸ்டர் மைண்ட்.. 'உபி' தேர்தல் வியூகத்தை ஆரம்பித்த அமித்ஷா.. சந்தித்த அனுப்பிரியா படேல்

Lucknow

oi-Velmurugan P

லக்னோ: உத்தரப்பிரதேசத்தில் அடுத்த ஆண்டு சட்டசபை தேர்தல் நடைபெற உள்ளது. அதற்கு இப்போதே பாஜக மேலிடம் முழு வீச்சில் தயாராகி வருகிறது. உத்தரப்பிரதேச மாநிலத்தில் பாஜகவின் கூட்டணி கட்சியான அப்னா தளம் கட்சியின் மூத்த தலைவர் அனுப்பிரியா படேலை அழைத்து மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித் ஷா பேசினார்.

அப்போது அவர் உத்தரப்பிரதேசத்தில் தங்களுக்கு இரண்டு அமைச்சர் பதவியும், மத்திய அமைச்சரவையில் ஒரு இடமும் வேண்டும் என்று கேட்டதாக டெல்லி வட்டாரங்கள் தெரிவித்தன.

மத்தியில் பிரதமர் மோடி தலைமையிலான பாஜக அரசு ஆட்சியில் இரண்டு முறையும் வருவதற்கு முக்கிய காரணமே உத்தரப்பிரதேசம் தான். அங்கு தான் நாட்டிலேயே அதிகமாக 80 எம்பிக்கள் தேர்வு செய்யப்படுகிறார்கள். கடந்த 2014 நாடாளுமன்ற தேர்தலில் 80 இடங்களில் 71 இடங்களை பாஜக வென்று அசத்தியது. இதற்கு கூட்டணி கட்சிகளின் ஆதரவும் முக்கியமான பார்க்கப்பட்டது.

English summary

BJP has started its outreach to allies in Uttar Pradesh ahead of next year's elections with Apna Dal's Anupriya Patel. Ms Patel was in Delhi on Thursday, where she met Union home minister Amit Shah, and, sources said,