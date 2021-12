யோகி ஆட்சியில்.. 'சமாஜ்வாடி தலைவர்களின் தொலைபேசிகள் ஒட்டு கேட்கப்படுகின்றன'.. அகிலேஷ் யாதவ் சொல்கிறார்

Lucknow

oi-Rayar A

லக்னோ: உத்தர பிரதேசத்தில் அடுத்த ஆண்டு சட்டசபை தேர்தல் நடைபெற உள்ளது. அங்கு முதல்வர் யோகி ஆதித்யநாத் தலைமையில் பா.ஜ.க ஆட்சி நடந்து வருகிறது. உ.பி தேர்தலில் மீண்டும் வெல்லும் முனைப்பில் பாஜகவும், பழைய நிலையை கொண்டு வர வேண்டும் என்று அகிலேஷ் யாதவின் சமாஜ்வாடி கட்சியும், இந்த முறை அதியசம் நிகழ்த்த வேண்டும் என்று காங்கிரசும் நம்பிக்கையுடன் தேர்தல் பணிகளை தொடங்கி விட்டது.

இப்படி உ.பி தேர்தல் களம் சூடுபிடித்துள்ள நிலையில் உத்தரபிரதேச முன்னாள் முதல்வரும், சமாஜ்வாடி கட்சியின் தலைவருமான அகிலேஷ் யாதவின் உதவியாளர் வீட்டில் இன்று வருமான வரித்துறையினர் அதிரடி சோதனை நடத்தியுள்ளனர்.

சர்ச்சையில் புஷ்பா! தமிழர்களை இழிவாக சித்தரிப்பது அயோக்கியத்தனம்! வெடிக்கும் டைரக்டர் களஞ்சியம்!

English summary

Akhilesh Yadav has accused the BJP regime of tapping our phones. He said all these raids were a sign that the BJP was going to lose the election.He also complained that such tactics of the BJP would intensify as the elections approached