அந்த பெண்ணையே திருமணம் பண்ணு! போக்சோ வழக்கில் கைதானவருக்கு ஜாமீன்! அலகாபாத் நீதிமன்றம் பரபர தீர்ப்பு

Lucknow

oi-Halley Karthik

லக்னோ: சிறுமியை பாலியல் பலாத்காரம் செய்த வழக்கில் சிறையில் உள்ள நபர் பாதிக்கப்பட்டவரை 15 நாட்களுக்குள் திருமணம் செய்துகொள்ள வேண்டும் எனக்கூறி அலகாபாத் உயர்நீதிமன்றம் அவருக்கு ஜாமீன் வழங்கியுள்ளது.

பாலியல் பலாத்காரத்திற்கு உள்ளாக்கப்பட்ட சிறுமிக்கு தற்போது ஒரு பெண் குழந்தை இருக்கிறது.

இதனையடுத்து, சிறுமியின் பெற்றோர் பலாத்காரம் செய்த நபருக்கு ஜாமீன் வழங்குவதற்கு ஆட்சேபனை ஏதும் தெரிவிக்கவில்லை

English summary

An Allahabad HC has granted bail to a man in jail for raping a girl, saying he must marry the victim within 15 days. The girl who was raped now has a daughter.