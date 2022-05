“நாளைக்கு நீதிபதி ரூமுக்குள்ள என்ன இருக்குனு கேட்பீங்க..” - பாஜக நிர்வாகியை விளாசிய ஐகோர்ட்!

Lucknow

லக்னோ: தாஜ்மஹாலில் பூட்டப்பட்டுள்ள அறைகளைத் திறக்க தொல்லியல் துறைக்கு உத்தரவிட வேண்டும் எனக் கோரிய மனுவை அலகாபாத் உயர்நீதிமன்றம் தள்ளுபடி செய்துள்ளது.

தாஜ்மஹாலில் இந்து சிலைகள் மறைத்து வைக்கப்பட்டுள்ளதா என்பதைக் கண்டறிய பூட்டியுள்ள 22 அறைகளை திறக்க இந்திய தொல்லியல் துறைக்கு உத்தரவிடக் கோரி பா.ஜ.க நிர்வாகி டாக்டர் ரஜ்னீஷ் சிங் அலகாபாத் உயர்நீதிமன்றத்தின் லக்னோ பெஞ்சில் மனு தாக்கல் செய்தார்.

இந்த வழக்கு விசாரணை அலகாபாத் உயர்நீதிமன்ற லக்னோ கிளையில் நீதிபதி டி.கே.உபத்யா மற்றும் சுபாஷ் வித்யார்த்தி அமர்வில் இன்று நடைபெற்றது.

Are we are here to decide who built Taj Mahal? Tomorrow you will want to go inside judges chambers : Allahabad high court slams BJP executive.