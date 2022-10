இதுக்கு பேரு வறட்டி..இல்லை இல்லை அது மாட்டுசாணம்! அண்ணனுக்கு வாட்ச் ஆர்டர்..காத்திருந்தவருக்கு ஷாக்!

Lucknow

oi-Rajkumar R

லக்னோ : உத்திரபிரதேச மாநிலத்தில் தனது சகோதரனுக்கு தீபாவளி பரிசு வழங்குவதற்காக ஃப்ளிப்கார்ட் பிக் பில்லியன் டேய்ஸ் ஆஃபரில் கைக்கடிகாரத்தை ஆர்டர் செய்த பெண்ணுக்கு மாட்டு சாணத்தால் தயாரிக்கப்பட்ட 4 வறட்டிகள் பார்சலில் அனுப்பப்பட்ட சம்பவம் இணைய தளங்களில் கேலிக்குள்ளாகியுள்ளது.

நவீன யுகத்தில் செல்போன்கள் நம் வாழ்வை ஆக்கிரமித்துள்ள நிலையில் குடும்பத்திலுள்ள அனைவருமே இருபத்தி நான்கு மணி நேரத்தில் பெரும்பகுதியை செல்போன்களில் உள்ள சமூக வலைதளங்களை கழித்து வருகின்றனர்.

செல்போன்களில் உள்ள ஆன்லைன் வர்த்தக நிறுவனங்கள் மூலம் ஒரு மனிதனுக்கு தேவையான எதை வேண்டுமானாலும் எங்கிருந்து வேண்டுமானாலும் எப்போது வேண்டுமானாலும் வாங்கிக் கொள்ளலாம்

English summary

A woman in Uttar Pradesh who ordered a watch on Flipkart Big Billion Days offer as a Diwali gift for her brother was sent a parcel of 4 cow dung cakes made of cow dung, making jokes on the internet.