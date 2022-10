3 மனைவி இருந்தாலும் அனைவரையும் மதிக்கிறோம்.. ஆனால் இந்துக்கள்? ஓவைசி கட்சி தலைவர் பேச்சால் சலசலப்பு

Lucknow

லக்னோ: எங்களுக்கு 3 மனைவிகள் இருந்தாலும் அனைவரையும் மதிக்கிறோம் என்றும் ஆனால் இந்துக்கள் அப்படியல்ல என்று உத்தர பிரதேசத்தில் ஓவைசி கட்சி தலைவர் ஷௌகத் அலி பேசியுள்ளது சலசலப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

ஏ.ஐ.எம்.ஐ.எம் கட்சியின் தலைவரும் ஐதராபாத் எம்.பியுமான அசதூதின் ஓவைசி தனது ஆக்ரோஷமான கருத்துக்களுக்காகவும் மத்திய பாஜகவை கடுமையாக விமர்சிப்பதாலும் நாடு முழுவதும் அறியப்பட்டவர்.

இஸ்லாமியர்களுக்கு ஆதரவான நிலைப்பாடுடன் கருத்துக்களை முன்வைக்கும் ஓவைசி, அவ்வப்போது பிரதமர் மோடி பற்றி கடுமையான விமர்சனங்களை முன்வைப்பார்.

English summary

Party leader Owaisi said in Uttar Pradesh that he respects all of them even though he has 3 wives, but Hindus are not like that.