மித மிஞ்சிய கூட்டம்.. இளைஞர்களால் ஸ்தம்பித்து போன ரயில் நிலையம்.. என்னாச்சு?.. பரவும் வீடியோ!

Lucknow

லக்னோ: உத்தர பிரதேசத்தில் நடந்த அரசு வேலைக்கான எழுத்து தேர்வில் கலந்துகொள்வதற்காக ரயில் நிலையங்களிலும்.. பேருந்து நிலையங்களிலும் இளைஞர்கள் கூட்டம் அலைமோதும் வீடியோ காட்சி இணையத்தில் பரவி வருகிறது.

நாட்டிலேயே மிகப்பெரிய மாநிலமான உத்தர பிரதேசத்தில் இன்று காலை முக்கிய நகரங்களில் இளைஞர்கள் கூட்டம் கட்டுக்கடங்காமல் காணப்பட்டது. நேற்றும் இதே நிலைதான் நீடித்தது.

ரயில் நிலையங்களிலும் பேருந்து நிலையங்களிலும் எங்கும் இளைஞர்கள் தலைகளாகவே தென்பட்டன.

A video of youngsters thronging railway stations and bus stands to appear in the written exam for government jobs in Uttar Pradesh is going trend on the internet.