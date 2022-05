வாரணாசி ஞானவாபி மசூதி வழக்கு.. நீதிபதியின் பாதுகாப்பு பற்றி கவலைப்படும் குடும்பத்தினர்.. என்னாச்சு?

Lucknow

லக்னோ: உத்தர பிரதேசம் மாநிலத்தில் உள்ள ஞானவாபி மசூதி வளாக கோவில் தொடர்பான வழக்கில் வீடியோ பதிவு செய்ய வாரணாசி கீழமை நீதிமன்ற நீதிபதி ரவிகுமார் திவாகர் உத்தரவிட்டுள்ளார். இந்நிலையில் ‛வீட்டை விட்டு புறம்படும்போதெல்லாம் எனது பாதுகாப்பு பற்றி மனைவி பயப்படுகிறாள்' என அவர் தெரிவித்துள்ளார்.

உத்தர பிரதேச மாநிலம் வாரணாசியில் காசி விஸ்வநாதர் கோவில் உள்ளது. இதன் அருகே ஞானவாபி மசூதி அமைந்துள்ளது. இந்த மசூதியின் வளாகத்தில் பழமையான இந்து கோவில் உள்ளது.

இந்த கோவிலில் ஆண்டுக்கு ஒரு முறை மட்டுமே பக்தர்கள் அனுமதிக்கப்படுகின்றனர். இந்நிலையில் கடந்த மாதம் இந்து பெண்கள் 5 பேர் சார்பில் வாரணாசி நீதிமன்றத்தில் மனு செய்யப்பட்டது.

