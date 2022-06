நுபுர்சர்மா சர்ச்சை: வெடித்த வன்முறை! உபியில் கல்வீச சிறுவர்களை பயன்படுத்தினர்- போலீஸ் குற்றச்சாட்டு

Lucknow

லக்னோ: நுபுர் சர்மாவை கைது செய்ய வலியுறுத்தி நேற்று உத்தர பிரதேச மாநிலம் பிரயாக்ராஜில் நடந்த போராட்டம் வன்முறையானது. அப்போது சமூக விரோதிகள் சிறுவர்களை பயன்படுத்தி போலீசார், அதிகாரிகள் மீது கற்களை வீசிய சம்பவம் பெரும் அதிர்வலைகளை ஏற்படுத்தி உள்ளது.

இஸ்லாமிய இறைதூதர் நபிகள் நாயகம் குறித்து பாஜகவின் செய்தி தொடர்பாளர் நுபுர்சர்மா டிவி விவாதத்தில் சர்ச்சையாக பேசினார். இதற்கு கடும் எதிர்ப்பு கிளம்பியது.

இந்தியாவில் உள்ள முஸ்லிம் மக்கள் மட்டுமின்றி, கத்தார், சவுதி அரேபியா உள்பட பல்வேறு மத்திய கிழக்கு நாடுகள் கடும் எதிர்ப்பு கிளம்பின.

இந்நிலையில் நேற்று இந்தியாவின் பல்வேறு இடங்களில் முஸ்லிம்கள் மக்கள் போராட்டம் நடத்தினர்.

நுபுர் சர்மா சர்ச்சை.. ராஞ்சியில் முஸ்லீம்கள் போராட்டத்தில் போலீஸ் துப்பாக்கிச் சூடு.. 2 பேர் பலி

English summary

In Uttar Pradesh, Prayagraj, Anti-social elements used children to pelt stones at police and authorities during the violent protests over inflammatory remarks on Prophet Muhammad.