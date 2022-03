தேர்தலில் தோற்றாலும் து.முதல்வர்..யார் இந்த கேசவ் பிரசாத் மவுரியா? பேப்பர் பாய் டூ துணை முதல்வர் வரை

Lucknow

லக்னோ : சட்டமன்ற தேர்தலில் சுமார் 7,500 வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் சமாஜ்வாதி கட்சி வேட்பாளரிடம் தோல்வியடைந்த போதிலும், உத்தரபிரதேச மாநில துணை முதல்வராக கேசவ் பிரசாத் மவுரியா 2வது முறையாக பதவியேற்றுள்ளார். குடும்ப சுழல் காரணமாக பேப்பர் பாயாக வாழ்க்கையை தொடங்கிய அவர் துணை முதல்வர் ஆனது வரையிலான சுவாரசிய பின்னணி குறித்து பார்க்கலாம்..

403 தொகுதிகளை கொண்ட உபியில் நடைபெற்ற சட்டசபை தேர்தலில் பாஜக தனிப்பெரும்பான்மை பெற்ற நிலையில் முதல்வராக யோகி ஆதித்யநாத் 2வது முறையாக இன்று லக்னோவில் பிரதமர் நரேந்திர மோடி முன்னிலையில் பதவியேற்றுக் கொண்டார்.

மேலும் உத்தரபிரதேச மாநில துணை முதல்வர்களாக கேசவ் பிரசாத் மவுரியா மற்றும் பிரஜேஷ் பதக் ஆகியோர் துணை முதல்வராக பதவியேற்றுக் கொண்டனர். இதில் கேசவ் பிரசாத் மவுரியா 2வது முறையாக துணை முதல்வராக பதவியேற்றார்.

Keshav Prasad Maurya has been sworn in as Uttar Pradesh Deputy Chief Minister for the second time, despite losing to the Samajwadi Party candidate by a margin of about 7,500 votes in the Assembly elections. Let's look at the interesting background from the time he started his life as a paperboy due to the family cycle until he became the Deputy Chief Minister.