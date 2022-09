நெஞ்சே பதறுது.. லிப்டில் கடித்த நாய்.. வலியால் துடித்த சிறுவன்.. பதறாமல் வேடிக்கை பார்த்த ஓனர்

Lucknow

oi-Vishnupriya R

லக்னோ: உத்தரப்பிரதேசம் மாநிலம் காசியாபாத்தில் லிப்டில் பெண்ணுடன் வந்த வளர்ப்பு நாய் ஒன்று சிறுவனை கடிப்பதும், அதற்கு சிறுவன் அலறி துடிப்பதும் அதை கண்டும் எந்த பதற்றமும் இல்லாமல் அந்த நாயின் உரிமையாளர் நிற்கும் அதிர்ச்சியான சிசிடிவி காட்சிகள் வெளியாகியுள்ளன.

காசியாபாத்தில் உள்ள ராஜ்நகர் எக்ஸ்டன்ஷனில் உள்ள சார்ம்ஸ் கவுண்டி. இது ஒரு பெரிய அடுக்குமாடி குடியிருப்பு ஆகும். இங்கு லிப்டில் ஒரு சிறுவன் முதுகில் பையை மாட்டிக் கொண்டு நின்றிருக்கான்.

அப்போது வளர்ப்பு நாயின் சங்கிலியை பிடித்தபடி ஒரு பெண் நிற்கிறார். யாரோ லிப்ட்டை திறக்கிறார்கள். உள்ளே நாய் இருப்பதை கண்டு ஏறாமல் இருந்ததால் லிப்ட்டின் கதவுகள் மூடப்படுகின்றன.

1965 யுத்தம் தொடங்கிய நாள்:காஷ்மீர் எல்லையில் பாக். திடீர் தாக்குதல்- பாதுகாப்பு படை சரமாரி பதிலடி!

English summary

Minor boy allegedly attacked by pet dog inside lift in Ghaziabad, incident recorded in camera. The police said they have registered an FIR under IPC section 289 (negligent conduct with respect to animal) of IPC at Nandgram police station against the woman after the child’s parents made a complaint and demanded strict action against the woman. The woman neither helped the child bitten by her dog nor stop her dog.