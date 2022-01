Lucknow

oi-Rayar A

லக்னோ: முதல்வர் யோகி ஆதித்யநாத் தலைமையில் பா.ஜ.க ஆட்சி நடைபெறும் உத்தர பிரதேசத்தில் அடுத்த ஆண்டு சட்டசபை தேர்தல் நடைபெற உள்ளது. ஆட்சியை தக்க வேண்டும் என்ற முனைப்பில் பாஜக தீவிரம் காட்டி வருகிறது. இதற்கான பணிகளை இப்போது இருந்தே பாஜக தொடங்கி விட்டது.

அடடே.. இங்க பாருங்க.. நேராக ஜிம்-க்கு சென்று உடற்பயிற்சி செய்த பிரதமர் மோடி.. அசத்தல் வீடியோ!

21 வயது பெண்ணுக்கு ஜிம்முக்குள் நடந்த கொடுமை.. 3 பேர் சேர்ந்து கூட்டு பலாத்காரம்.. டெல்லியில் அதிர்ச்சி

உத்தரபிரதேச மாநிலத்தை குறிவைத்து பல்வேறு திட்டங்கள் நிறைவேற்றப்படுகின்றன. பிரதமர் நரேந்திர மோடியும் உத்தரபிரதேசத்துக்கு அடிக்கடி விசிட் செய்து திட்டங்களை வாரி வழங்கி வருகிறார்.

English summary

A video of Prime Minister Narendra Modi exercising in a gym in Meerut, Uttar Pradesh, has gone fast. Netizens have been commenting that 'Prime Minister Modi has always been interested in fitness'