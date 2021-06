மழையால் கரையும் கங்கை கரைகள்., கொத்துக்கொத்தாக வெளிவரும் பிணங்கள்.. கவலையில் அலகாபாத்

Lucknow

oi-Velmurugan P

லக்னோ : இந்த ஆண்டு பருவமழை பிரயாக்ராஜ் (அலகாபாத்) மாவட்ட நிர்வாகத்திற்கு பெருங் கவலையாக உள்ளது, ஏனெனில் கங்கையில் அதிகரித்து வரும் நீரின் அளவு வேகமாக அதன் கரைகளை அரிக்கிறது, இதன் விளைவாக, கங்கை கரையோரத்தில் உள்ள பாபமாவ் காட்டில் புதைக்கப்பட்ட ஏராளமான உடல்கள் மீண்டும் வெளியே தெரியும் நிலைக்கு வந்துள்ளன.

இப்படி வெளியே தெரியும் உடல்களை கண்டுபிடித்து அத்தகைய உடல்களை தகனம் செய்யும் பொறுப்பை பிரயாகராஜ் மாநகராட்சி (பி.எம்.சி) செய்து வருகிறது.

இன்றுவரை, பிரயாக்ராஜ் மாநகராட்சியின் மண்டல அதிகாரி நீரஜ் சிங், பாபமாவ் காட்டில் 24 உடல்களை தகனம் செய்துள்ளார், அவற்றில் 11 உடல்கள் கடந்த வாரத்தில் தகனம் செய்யப்பட்டன. செவ்வாய்க்கிழமை ஏழு சடலங்களும் புதன்கிழமை காலை மூன்று உடல்களும் தகனம் செய்யப்பட்டன.

English summary

the early arrival of monsoon this year is a worry for the district administration as the increasing level of water in the Ganga is fast eroding its banks, and as a result, a large number of bodies buried on the Phaphamau ghat are facing the threat of exposure.‘