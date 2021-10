உ.பி வன்முறை.. உயிரிழந்தவர்களின் குடும்பங்களை சந்தித்து ராகுல்காந்தி, பிரியங்கா ஆறுதல்!

Lucknow

லக்னோ: ராகுல்காந்தி, பிரியங்கா காந்தி ஆகியோர் லக்கிம்பூர் வன்முறையில் உயிரிழந்தவர்களின் குடும்பங்களை சந்தித்து ஆறுதல் கூறினார்கள். விவசாயிகளுக்கு ஆதரவாக காங்கிரஸ் எப்போதும் துணை இருக்கும் என்று அவர்கள் நம்பிக்கை அளித்தனர்.

உத்தரபிரதேச மாநிலம் லக்கிம்பூர் அருகே பா.ஜ.க தலைவர்களுக்கு எதிராக விவசாயிகள் போராட்டம் நடத்தினார்கள். போராட்டத்தில் ஈடுபட்டவர்களை போலீசார் தடியடி நடத்தி கலைக்க முயன்றனர்.

English summary

Rahul Gandhi and Priyanka Gandhi met the families of the victims of the Lakhimpur violence and expressed their condolences. They hoped that Congress would always be supportive in favor of the farmers