உ.பி.யில் அடுத்த கட்டத்திற்கு போன கொள்ளையர் அட்டூழியம்.. பாஜக எம்.எல்.ஏ தாய் காதை வெட்டி நகை பறிப்பு

Lucknow

oi-Mani Singh S

லக்னோ: உத்தர பிரதேசத்தில் நடைப்பயிற்சி சென்றுகொண்டிருந்த பாஜக எம்.எல்.ஏவின் தாயாரை வழிமறித்த மர்ம கும்பலினர் அவர் அணிந்திருந்த தங்க கம்மலை காதோடு வெட்டி பறித்து சென்ற சம்பவம் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

நாட்டிலேயே மிகப்பெரிய மாநிலமான உத்தர பிரதேசத்தில் குற்றச்செயல்களும் அதிகம் நடக்கும் மாநிலங்களில் ஒன்றாகவும் உள்ளது.

குற்றவாளிகளுக்கு மாநிலத்தில் இடமே கிடையாது என்று சொல்லும் மாநில முதல்வர் யோகி ஆதித்யநாத், குற்றவாளிகள் மீது கடும் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்றும் போலீசாருக்கு அண்மையில் கூட அறிவுறுத்தல் விடுத்து இருந்தார்.

உத்தர பிரதேசத்தில் குற்றவாளிகளுக்கு இடமே கிடையாது.. யோகி ஆதித்யநாத் திட்டவட்டம்

English summary

The incident of the mother of a BJP MLA, who was walking in Uttar Pradesh, was cut off by a mysterious gang who cut off the gold necklace she was wearing.