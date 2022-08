இப்படியே போனால் கடைசில காங்கிரசில் சோனியாவும்-ராகுலும் தான் இருப்பாங்க.. உ.பி துணை முதல்வர் கிண்டல்!

Lucknow

oi-Vignesh Selvaraj

லக்னோ: காங்கிரஸ் கட்சியில் இறுதியில் சோனியா காந்தி, ராகுல் காந்தி மற்றும் பிரியங்கா காந்தி மட்டுமே இருப்பார்கள் என்றும் ஏனைய அனைவரும் அக்கட்சியில் இருந்து விலகி விடுவார்கள் என்றும் உத்தர பிரதேச துணை முதல்வர் கேஷவ் பிரசாத் மவுர்யா தெரிவித்துள்ளார்.

தொடர் தோல்விகளால் துவண்டு போயிருக்கும் காங்கிரஸ் கட்சியில் இருந்து மூத்த தலைவர்கள் பலரும் விலகி வருவது அக்கட்சிக்கு மேலும் அதிர்ச்சி அளிப்பதாக உள்ளது.

மத்திய பிரதேசத்தில் காங்கிரஸ் கட்சியின் நட்சத்திர முகமாக இருந்த ஜோதிர் ஆதித்ய சந்தியா தொடங்கி, கபில் சிபல், அமரிந்தர் சிங், அஸ்வினி குமார் என காங்கிரஸில் இருந்து விலகிய தலைவர்கள் பட்டியல் நீண்டு கொண்டே செல்கிறது.

English summary

Uttar Pradesh Deputy Chief Minister Keshav Prasad Maurya has said that eventually only Sonia Gandhi, Rahul Gandhi and Priyanka Gandhi will remain in the Congress party and all others will leave the party.