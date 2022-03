இவிஎம் ஓட்டுகளால் பாஜக வெற்றி.. தபால் ஓட்டில் 51.5% வாங்கியது சமாஜ்வாதி: அகிலேஷ் சொல்லும் கணக்கு

Lucknow

லக்னோ: நடந்து முடிந்துள்ள உத்தரப்பிரதேச சட்டசபைத் தேர்தலில் பாஜக வெற்றி பெற்று ஆட்சி அமைக்கிறது. சமாஜ்வாதி கட்சி தோற்றுள்ளது. ஆனாலும், தபால் வாக்குகளில் 51.5% வாக்கு பெற்று முந்தி இருப்பதாக அகிலேஷ் யாதவ் தெரிவித்துள்ளார்.

உத்தரப்பிரதேச சட்டசபைத் தேர்தலில் பாஜக மிகப்பெரிய அளவில் வெற்றி பெற்று, ஆட்சியைத் தக்கவைக்கிறது. முதல்வர் யோகி ஆதித்யநாத் மீண்டும் முதல்வராக பொறுப்பேற்கவிருக்கிறார்.

நான்கு முனை போட்டி நிலவினாலும், உத்தரப்பிரதேசத்தில் மோடி- யோகி அலையில் சிக்கி அத்தனை கட்சிகளும் காணாமல் போயிருக்கின்றன.

எம்.எல்.ஏ பதவியை ராஜினாமா செய்யும் அகிலேஷ் யாதவ்? - மிகப்பெரிய முடிவுக்கு காரணம் இதுவா?

The BJP has won the Uttar Pradesh Assembly elections and is in power. The Samajwadi Party has lost. However, Akhilesh Yadav said he was ahead with 51.5% of the postal vote.