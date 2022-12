ஆன்லைன் விளையாட்டில் தன்னையே பந்தயமாக கட்டிய பெண்.. இப்போது ஹவுஸ் ஓனர் வசம்.. கலக்கத்தில் கணவர்

Lucknow

லக்னோ: ஆன்லைன் விளையாட்டின் மீதுள்ள மோகத்தால் தன்னையே பந்தயமாக வைத்து விளையாடிய பெண்ணை, அவரது வீட்டு உரிமையாளரே தன்வசமாக்கிக் கொண்ட சம்பவம் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

ஆன்லைன் மோகத்தால் பணம் இழந்து, வீடு இழந்து ஏன் உயிரை கூட பலர் இழந்து வரும் நிலையில், பெண் ஒருவர் தன்னையே இழந்த நிகழ்வு பெரும் பேசுபொருளாக மாறியுள்ளது.

சாதாரண ஆன்லைன் விளையாட்டு தானே இது என்ன செய்துவிடப் போகிறது என நினைப்பவர்களுக்கு, இது எந்த அளவுக்கு நம்மை அடிமையாக்கி ஆபத்துக்குள் தள்ளும் என்பதற்கு இந்த சம்பவமே சிறந்த உதாரணம்.

ஆன்லைன் ரம்மி தடை மசோதா.. ஆளுநருக்கு எதிராக சீறும் கம்யூனிஸ்ட் கட்சிகள்.. போராட்டங்கள் அறிவிப்பு

A woman in Uttar Pradesh who is addicted online ludo game put herself at stake as she had no money to bet on and lost to her house owner.