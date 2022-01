உபி தேர்தல்.. முஸ்லீம் பெண்களின் வாக்குகள் குறி.. நேரடியாக களமிறங்கும் ஆர்எஸ்எஸ்.. மாஸ்டர் பிளான்!!

Lucknow

oi-Vigneshkumar

லக்னோ: உத்தரப் பிரதேசத்தில் பிப்ரவரி அல்லது மே மாதம் சட்டசபை தேர்தல் நடைபெறும் என எதிர்பார்க்கப்படும் நிலையில், அனைத்து கட்சிகளும் தேர்தல் பணிகளைத் தொடங்கிவிட்டன.

இன்னும் சில மாதங்களில் உத்தரப் பிரதேசம், கோவா, மணிப்பூர், பஞ்சாப், உத்தரகண்ட் ஆகிய 5 மாநிலங்களில் சட்டசபைத் தேர்தல் நடைபெறுகிறது.

இதில் பஞ்சாப் தவிர மற்ற 4 மாநிலங்களிலும் பாஜகவே ஆட்சியில் உள்ளது. அனைத்து மாநிலங்களிலும் பாஜக மீண்டும் ஆட்சியைத் தக்க வைக்க வேண்டும் என்பதே அவர்களின் விருப்பம்.

English summary

RSS Muslim wing has plans to hold a door-to-door campaign in poll-bound Uttar Pradesh. Muslim Rashtriya Manch decided to organise meetings to reach public about several measures for the welfare and empowerment of Muslim women and the minority community.