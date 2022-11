உ.பியில் காதலியை துண்டு துண்டாக்கிய காதலன்.. போலீசிடம் காட்டிய 'தௌலத்'.. அடுத்து நடந்த "சம்பவம்"

Lucknow

oi-Halley Karthik

லக்னோ: உத்தரப் பிரதேசத்தில் இளம் பெண் ஒருவர் 6 துண்டுகளாக வெட்டி படுகொலை செய்யப்பட்டுள்ள சம்பவம் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

இந்த சம்பவத்தில் கைதான நபர் போலீசிடமிருந்து தப்பிக்க துப்பாக்கியை பயன்படுத்திய நிலையில் பதிலுக்கு காவல்துறையினர் என்கவுண்டர் செய்துள்ளனர்.

இதில் குற்றம்சாட்டப்பட்டுள்ள நபர் காயமடைந்துள்ளார். இந்த சம்பவம் உத்தரப் பிரதேசத்தில் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

English summary

In Uttar Pradesh, a young woman was cut into 6 pieces and murdered. Another incident has come to light amid the excitement of the same incident in which a young woman was hacked into 35 pieces in Delhi. Yadav, the main accused in the Uttar Pradesh murder case, has now been arrested. Similarly, Yadav's parents and relatives, who were accomplices in this murder, are absconding.