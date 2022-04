குற்ற உணர்ச்சி இல்லை! ஆயிரம் முறை செல்வேன்! முஸ்லிம் பெண்களுக்கு பலாத்கார மிரட்டல்! சாமியார் சர்ச்சை

Lucknow

oi-Rajkumar R

லக்னோ : சீத்தாபூர் பகுதியில் உள்ள எந்த ஒரு பெண்ணையும் இஸ்லாமியர் துன்புறுத்தினால், முஸ்லிம் பெண்களை கடத்தி, பகிரங்கமாக பாலியல் பலாத்காரம் செய்வேன் என பேசிய பகீர் வீடியோ வெளியாகி அதிர்ச்சியையும் பரபரப்பையும் ஏற்படுத்திய நிலையில், அவ்வாறு தான் பேசியது குறித்து குற்ற உணர்ச்சி இல்லை என உபி சாமியார் பஜ்ரங் முனி தாஸ் கூறியது மீண்டும் பரபரப்பை கிளப்பியுள்ளது.

உத்திர பிரதேசத்தில் வலதுசாரி அமைப்பினரிடையே கடந்த சில நாட்களுக்கு முன்னர் பேசிய கரிஷி ஸ்ரீ லக்ஷ்மண் தாஸ் உதாசி ஆசிரமத்தின் சாமியாரான பஜ்ரங் முனி தாஸ் சர்ச்சைகளுக்கு பெயர் போனவர்.

கடந்த சில நாட்களுக்கு முன்னர் சீதாபூர் மாவட்டத்தில் உள்ள ஒரு மசூதிக்கு வெளியே ஒரு கூட்டத்தில் உரையாற்றிய அவர் பேசிய வீடியோ சமூக வலைதளங்களில் பரவி பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியது.

இஸ்லாமிய பெண்களுக்கு பாலியல் மிரட்டல்! 11 நாட்களுக்கு பின்.. உ.பி சாமியார் பஜ்ரங் முனி தாஸ் கைது

English summary

Bajrang Muni Das, a preacher from Uttar Pradesh who has said he has no guilt about threatening to rape Muslim women, has once again caused controversy.