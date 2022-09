அட கொடுமையே.. இன்ஸ்டாகிராமில் பழக்கம்! காதலனுக்காக மதுரை சிறுமி செய்த காரியம் - பெற்றோர் அதிர்ச்சி

Madurai

மதுரை: பிரபல சமூக வலைதளமான இன்ஸ்டாகிராம் மூலமாக 16 வயது சிறுமியிடம் பழகி 60 சவரன் நகையை மிரட்டி வாங்கியதாக அவனியாபுரம் காவல் நிலையத்தில் பெற்றோர் புகாரளித்து இருக்கிறார்கள்.

இன்று பேஸ்புக், இன்ஸ்டாகிராம் போன்ற சமூக வலைதளங்கள் வயது வித்தியாசமின்றி அனைவராலும் அதிகம் பயன்படுத்தப்பட்டு வருகின்றன. இதன் மூலம் முகம் தெரியாத பலரது அறிமுகமும் கிடைத்து பல திருமணங்களும் நடைபெறுகின்றன.

அதற்கு இணையாக மோசடிகளும் அரங்கேறுகின்றன. மதுரை வில்லாபுரம் ஹவுசிங் போர்டு காலணி பகுதியைச் சேர்ந்தவர் சுந்தரம். இவரது மனைவி மீனாட்சி. இந்த தம்பதியினரின் 16 வயது மகள் இன்ஸ்டாகிராம் சமூக வலைதளத்தை பயன்படுத்தி வந்துள்ளார்.

16 years old girl in Madurai who theft 544 grams of Gold worth Rs.18 lakh from her own home and gave that to her Instagram boy friend Sathish Kumar. After parents caught her the went to Avaniyapuram police station and filed complaint against Sathish Kumar.