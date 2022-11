இன்னைக்கு ஒரு புடி! மதுரையில் மாஸ் காட்டிய அமைச்சர் மூர்த்தி! வெளுத்து கட்டிய உடன்பிறப்புகள்! என்னவாம்?

Madurai

oi-Rajkumar R

மதுரை : மதுரையில் அமைச்சர் மூர்த்தி நடத்திய செயல்வீரர்கள் கூட்டத்தில் பங்கேற்ற திமுகவினருக்கு மீன்,ஆட்டுக்கறி, கோழிக்கறி, முட்டை,வாழைப்பழம், பிரியாணி அடங்கிய அசைவ விருந்தும், கூட்டு, காய்கறி, பொரியல், ரசம், மோர்,சாம்பார், குழம்பு என சைவ வகையும் விருந்தாக அளிக்கப்பட்டது.

மதுரை பாண்டி கோவில் அருகே உள்ள துவாரகா திருமண மண்டபத்தில் மதுரை வடக்கு,மதுரை மாநகர், மதுரை தெற்கு, திமுக செயல் வீரர்கள் கூட்டம் நடைபெற்றது.இதில் அமைச்சர் மூர்த்தி, மாநகர மாவட்டச் செயலாளர் தளபதி உள்ளிட்ட நிர்வாகிகள்,ஆயிரத்துக்கு மேற்பட்ட திமுகவினர் பங்கேற்றனர்.

இந்த கூட்டத்தில் வருகின்ற நவ.29-ம் தேதி விளையாட்டு வீரர்களுக்கு நலத்திட்ட உதவிகள் வழங்கும் விழாவில் பங்கேற்க வரும் உதயநிதி ஸ்டாலின் வருகை குறித்து ஆலோசிக்கப்பட்டது.

English summary

The DMK members who participated in the functionaries' meeting held by Minister Murthy in Madurai were treated to a meal consisting of fish, mutton, chicken, egg, banana, biryani and vegetarian food such as vegetables, fries, rasam, buttermilk, sambar and gravy.