தமிழ்நாட்டை பழிவாங்கும் பாஜக! “எய்ம்ஸ்”.. நட்டா வந்த நேரத்தில் கரெக்டா கொக்கியை போட்ட சு.வெங்கடேசன்!

Madurai

oi-Vignesh Selvaraj

மதுரை : தமிழ்நாட்டைப் பழிவாங்கும் அரசியல் நோக்கத்தில் தான் மதுரை எய்ம்ஸ் மருத்துவமனை கட்டுமானத்திற்கு மத்திய பாஜக அரசு இதுவரை ஒரு பைசா கூட நிதி ஒதுக்கவில்லை என மதுரை எம்.பி சு.வெங்கடேசன் குற்றம்சாட்டியுள்ளார். மதுரை எய்ம்ஸ் கட்டுமான பணிகளை தொடங்கவேண்டும் என்பது உள்ளிட்ட கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி சிபிஐஎம் சார்பில் நடைபெற்ற நடைபயணத்திற்குப் பிறகு அவர் இதனை தெரிவித்துள்ளார்.

கடந்த செப்டம்பர் மாதம் தமிழகம் வந்த பாஜக தேசியத் தலைவர் ஜேபி நட்டா, மதுரை எய்ம்ஸ் பற்றி பேசியது பெரும் சர்ச்சையை ஏற்படுத்தியது. மதுரை எய்ம்ஸ் மருத்துவமனை அமைக்கும் பணிகள் 95% முடிந்து விட்டதாக பாஜக தேசிய தலைவர் ஜே.பி.நட்டா தெரிவித்தார்.

இதையடுத்து எம்.பிக்கள் சு.வெங்கடேசன், மாணிக்கம் தாகூர் ஆகியோர், எய்ம்ஸ் அமையவிருக்கும் இடத்திற்குச் சென்று பொட்டலாக கிடக்கும் பகுதியப் பார்வையிட்டு, மதுரை எய்ம்ஸ் கட்டிடத்தை யாரோ திருடிவிட்டார்கள் என கிண்டலாக தெரிவித்திருந்தனர். மதுரை எய்ம்ஸ் சுற்றுச்சுவர் அமைக்கும் பணி மட்டுமே நடந்திருந்த நிலையில் நட்டா பேசியது கடும் சர்ச்சைக்கு உள்ளானது. பின்னர், பூர்வாங்க பணிகளில் 95 % முடிந்ததாகவே நட்டா தெரிவித்தார் என பாஜகவினர் விளக்கம் அளித்தனர்.

Madurai MP Su.Venkatesan has alleged that the central BJP government has not allocated even a single penny for the construction of Madurai AIIMS Hospital with the political intention of taking revenge on Tamil Nadu.