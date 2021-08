கூட்டுறவு வங்கியில் 5 பவுன் நகை கடன் தள்ளுபடி யார் யாருக்கு.. அமைச்சர் ஐ பெரியசாமி பேட்டி.. பின்னணி

Madurai

oi-Velmurugan P

மதுரை : கூட்டுறவு வங்கியில் 5 பவுன் நகை கடன் பெற்ற நபர்களின் முறைகேடுகள் நடந்திருக்கிறது. எனவே அதை ஆராய்ந்து தகுதி உடைய நபர்களுக்கு நிச்சயமாக 5 பவுனுக்கு குறைவாக வைத்திருக்கும் நபர்களுக்கு தள்ளுபடி செய்யப்படும் என மதுரை விமான நிலையத்தில் கூட்டுறவுத்துறை அமைச்சர் ஐ.பெரியசாமி தெரிவித்தார்

சென்னையிலிருந்து விமானம் மூலம் மதுரை வந்த தமிழக கூட்டுறவு துறை அமைச்சர் ஐ பெரியசாமி செய்தியாளர்களிடம் கூறியதாவது:-

நாங்கள் அறிவித்த தேர்தல் வாக்குறுதிகளை அனைத்தையும் நிறைவேற்றுவோம். தற்போது கூட்டுறவு வங்கியில் 5 பவுன் நகை கடன் பெற்ற நபர்களின் முறைகேடுகள் நடந்திருக்கிறது, எனவே அதை ஆராய்ந்து தகுதி உடைய நபர்களுக்கு நிச்சயமாக 5 பவுனுக்கு குறைவாக வைத்திருக்கும் நபர்களுக்கு தள்ளுபடி செய்யப்படும் என்றார்.

மேலும் குடும்ப தலைவிகளுக்கு ரூபாய் ஆயிரம் வழங்குவது குறித்து சட்டமன்றத்தில் தமிழக முதல்வர் அறிவித்திருக்கிறார் அதன்படி நிச்சயமாக செயல்படுத்துவோம் என்றும் தெரிவித்தார்.

English summary

Co-operatives Minister I. Periyasamy said at the Madurai airport that those who explored it would certainly be eligible and those who possessed less than 5 pound jewelry loan .