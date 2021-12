Madurai

oi-Rajkumar R

மதுரை: ஓமிக்ரான் வைரஸ் தற்போது உலக நாடுகளையே அச்சுறுத்தி வரும் நிலையில், மதுரை அருகே கொரோனாவின் பெயரில் கொரோனா பால் என்ற பெயரில் மூலிகை பாலை விற்பனை செய்து அசத்தி வருகிறார் இளைஞர் ஒருவர்

மதுரையைக் கலக்கும் கொரோனா பால்..! ரசித்து ருசிக்கும் வாடிக்கையாளர்கள்!

சீனாவிலிருந்து பரவிய கொரோனா பெருந்தொற்று, உலக நாடுகளை கடந்த இரண்டு ஆண்டுகளாக ஸ்தம்பிக்கச் செய்துள்ளநிலையில், அதற்கான தடுப்பூசிகளின் மூலமாக மெல்ல மெல்ல இயல்பு நிலைக்கு உலகம் திரும்பிக் கொண்டிருக்கிறது.

கொரோனா வைரஸிலிருந்து உருமாறிய ஆல்ஃபா, பீட்டா, டெல்டா, டெல்டா பிளஸ், காமா என பல்வேறு வைரஸ்கள் பல்வேறு வகையில் அச்சுறுத்தி வருகின்றன. இந்நிலையில் தென்னாப்பிரிக்காவிலிருந்து தற்போது ஓமிக்ரான் என்ற பெயரில் கொரோனாவின் உருமாறிய வைரஸ், மீண்டும் உலக நாடுகளை மிரட்டிக் கொண்டிருக்கிறது.

அச்சுறுத்தும் ஓமிக்ரான்.. எப்படி தோன்றியது? ஏன் மின்னல் வேகத்தில் பரவுகிறது? அமெரிக்க ஆய்வாளர் பகீர்

English summary

The Omicron virus is currently threatening the world, and a young man is selling herbal milk called Corona Milk in the name of Corona near Madurai. Although it is a very small shop, people who pass by the area often go to taste not only the black coffee but also the corona milk once.