3 மணி நேரம் லேட்.. பாலுக்கு அக்கப்போர்.. மிரண்ட மதுரை! ஆவின் மண்டல பொது மேலாளர் வீடு முற்றுகை

Madurai

oi-Halley Karthik

மதுரை: மதுரையில் அதிகாலை 4 மணிக்கு விநியோகிக்க வேண்டிய ஆவின் பால் 7 மணிக்குதான் முகவர்களுக்கு விநியோகிக்கப்பட்டுள்ளது. தொடர்ந்து இது போன்ற தாமதம் ஏற்படுவதாக முகவர்கள் புகார் தெரிவித்துள்ளனர்.

இந்நிலையில் இன்று முகவர்கள் ஒன்று சேர்ந்து மதுரை மண்டல ஆவின் பொது மேலாளர் வீட்டை முற்றுகையிட்டுள்ளனர்.

ஆவின் பால் தொடர்ந்து தாமதமாவதால் பொதுமக்களுக்கு உரிய நேரத்தில் விநியோகிக்க முடியவில்லை என்றும், இதனால் பலர் ஏமாற்றத்துடன் திரும்பி செல்கிறார்கள் என்றும் முகவர்கள் குற்றம்சாட்டியுள்ளனர்.

இருக்கு நாளை இரவு பஞ்சாயத்து இருக்கு! மதுரை திமுகவில் என்ன பிரச்சனை? நேரடியாக தலையிடும் முதல்வர்!

English summary

In Madurai, Aavin milk which was supposed to be distributed at 4 am has been distributed to the agents only at 7 am. Agents have complained that such delays continue. In this case, today the agents together have besieged the house of the General Manager of Madurai zone. Agents have alleged that the continuous delay in the delivery of milk to the public has resulted in many returning disappointed.