ஆச்சரியம்.. ஏப்ரல் மாதத்திலா இப்படி.. தென் மாவட்டங்களில் தொடர் மழை.. குற்றாலத்தில் குளுகுளு சீசன்

Madurai

oi-Nantha Kumar R

மதுரை: மதுரை, ராமநாதபுரம், தேனி, திருநெல்வேலி, தென்காசி, தூத்துக்குடி, சிவகங்கை, கன்னியாகுமரி, விருதுநகர் உள்ளிட்ட தென்மாவட்டங்களில் பல்வேறு இடங்களில் நேற்று மழை வெளுத்து வாங்கியது. இதனால் அணைகளுக்கான நீர்வரத்து அதிகரிக்க துவங்கியுள்ளது. மேலும் தென்காசி மாவட்டம் குற்றாலம் அருவிகளில் ஆர்ப்பரித்து கொட்டும் தண்ணீரில் பொதுமக்கள் உற்சாகமாக குளித்து மகிழ்கின்றனர்.

தமிழகத்தில் சில வாரங்களாக வெயில் வாட்டி வதைத்து வந்தது. சில இடங்களில் சராசரியாக 100 டிகிரிக்கும் அதிகமாக வெயில் பதிவானது.

தென் தமிழக கடலோர பகுதிகளில் நிலவும் வளி மண்டல மேலடுக்கு சுழற்சி காரணமாக 16ம் தேதி வரை தமிழகத்தில் மழை பெய்யும் என்று சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது.

English summary

In Tamilnadu Southern Districts like Madurai, Ramanathapuram, Theni, Tirunelveli, Tenkasi, Tuticorin, Sivaganga, Kanyakumari, virudhunagar received heavy rains with thunderstorm. Thus the water supply to the dams has started to increase. The People enjoys bathing in the Courtallam Falls in the Tenkasi District.