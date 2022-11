"கண்ணியமான உடை, சாதிய பாடல்களுக்கு நோ" கரகாட்டத்திற்கு நிபந்தனைகளுடன் அனுமதி வழங்கிய ஐகோர்ட்!

Madurai

oi-Yogeshwaran Moorthi

மதுரை: கோயில் திருவிழாவில் கரகாட்டம் நடத்துவதற்கு பல்வேறு நிபந்தனைகளை விதித்து உயர்நீதிமன்ற மதுரைக் கிளை அனுமதி வழங்கியுள்ளது.

மதுரை மாவட்டம் மேலப்பட்டி கிராமத்தைச் சேர்ந்த மாரிச்சாமி என்பவர் அனுமதி வேண்டி உயர்நீதிமன்ற மதுரைக் கிளையில் மனு ஒன்றை தாக்கல் செய்திருந்தார்.

அந்த மனுவில், மேலப்பட்டி கிராமத்தில் மாரியம்மன் மற்றும் காளியம்மன் கோவிலில் தொடர்ச்சியாக ஒரு வாரத்திற்கும் மேலாக திருவிழா நடைபெற்று வருகிறது.

கரகாட்டம் -ஒயிலாட்டம் -மயிலாட்டம்! 10,000 பொங்கல் பானைகள்! 22 மேடைகள்! மோடி மதுரை விசிட் ஸ்பெஷல்!

English summary

The Madurai bench of the High Court has given permission to hold Karakatam during the temple festival with various conditions.