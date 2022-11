கோர்ட்டில் கடைசி வரை எதுவுமே சொல்லாமல் மவுனம் சாதித்த சுவாதி..கண்டித்த நீதிபதி..போலீஸ் பாதுகாப்பு

Madurai

oi-Jeyalakshmi C

மதுரை: கோகுல்ராஜ் கொலை வழக்கில் பிறழ் சாட்சியான சுவாதி வீட்டிற்கு காவல்துறை பாதுகாப்பு போடப்பட்டுள்ளது. அவரது பெற்றோர் மற்றும் குடும்பத்தினருக்கு வழங்கப்பட்ட போலீஸ் பாதுகாப்பை தொடர்ந்து வழங்கவேண்டும். காவல்துறையோ, குற்றவாளிகள் தரப்பிலோ அவரை எந்த வகையிலும் அணுகக்கூடாது எனவும் உயர்நீதிமன்ற மதுரைக்கிளை நீதிபதி உத்தரவிட்டுள்ளார்.

கோகுல்ராஜ் கொலை வழக்கில் பிறழ் சாட்சியான ஸ்வாதி, உயர்நீதிமன்ற மதுரை கிளையில் நேற்று ஆஜராகி வாக்குமூலம் அளித்தார். அப்போது கோகுல்ராஜ் உடன் வீடியோவில் உள்ள பெண் நானில்லை என்றும் கூறினார்.

அதைக் கேட்ட நீதிபதிகள் உண்மையை மறைத்தால் நீதிமன்ற அவமதிப்பு நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்று சுவாதியை எச்சரித்தனர். வரும் 30ஆம் தேதி மீண்டும் சுவாதியை ஆஜர்படுத்த உத்தரவிட்டார்.

English summary

The house of Swathi, a false witness in the Gokulraj murder case, has been secured by the police. Police protection provided to his parents and family should continue. The madurai high court bench judge also ordered that neither the police nor the criminals should approach him in any way.