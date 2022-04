சிக்கிய லேப்டாப்! 100 மாணவர்களின் ஆபாச படங்கள்.. வாங்க பழகலாம் என வருமானம்! அதிர வைத்த ஆசிரியை லீலை

Madurai

oi-Rajkumar R

மதுரை : மதுரையைச் சேர்ந்த அரசு பள்ளி ஆசிரியை ஒருவர் 3 மாணவர்களுடன் உல்லாசமாக இருக்கும் ஆபாச வீடியோ கடந்த சில நாட்களுக்கு முன்பு வெளியாகிய நிலையில், அந்த ஆசிரியையிடம் இருந்து கைப்பற்றப்பட்ட லேப்டாப்பில் 100க்கும் மேற்பட்ட ஆபாச வீடியோக்கள் இருந்ததும் அவற்றை முகநூலில் பதிவேற்றி லட்சக்கணக்கில் வசூலித்ததும் போலீசாரின் விசாரணையில் தெரிய வந்துள்ளது.

மதுரையைச் சேர்ந்த பெண் ஒருவர் 3 மாணவர்களுடன் உல்லாசமாக இருக்கும் ஆபாச வீடியோ கடந்த சில நாட்களுக்கு முன்பு வெளியானது. இது குறித்து மதுரை மாநகர போலீசாருக்கு தகவல் வந்தது.

இந்த விவாகரம் குறித்து உரிய நடவடிக்கை எடுக்க மாநகர போலீஸ் கமி‌ஷனர் செந்தில் குமார் உத்தரவிட்ட நிலையில், மதுரை தெற்கு அனைத்து மகளிர் போலீசார் விசாரணை நடத்தினர்.

ஆமா.. அது ஏன் பென்னாத்தூரில் ஆசிரமம்.. பெண் சாமியார் அன்னபூரணி சொன்ன அடடே காரணம்

English summary

A police investigation has revealed that a pornographic video of a Madurai-based government school teacher having fun with 3 students was released a few days ago after she had more than 100 pornographic videos on a laptop seized from the teacher and uploaded them on Facebook and collected millions.