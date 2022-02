4 வருசம் வெயிட் பண்ண முடியாது என்ற ஓபிஎஸ்..சவால் விடாதீங்க உதயநிதி என அட்வைஸ் கொடுத்த செல்லூரார்

Madurai

oi-Rajkumar R

மதுரை : திமுக அரசின் செயல்பாடுகளை பார்த்து இன்னும் 4 ஆண்டுகளுக்கு மக்கள் பொறுக்க மாட்டார்கள் என்றும், விரைவில் தமிழகத்தில் மாற்றம் வரும் எனவும் அதிமுக ஒருங்கிணைப்பாளர் ஓ.பன்னீர்செல்வம் பேசியுள்ளார்.

மதுரை மாநகராட்சியில் அதிமுக சார்பில் போட்டியிடும் 100 வேட்பாளர்களுக்கு வாக்கு கேட்டு அக்கட்சியின் ஒருங்கிணைப்பாளர் ஓ.பன்னீர்செல்வம் பழங்காநத்தம் பகுதியில் பிரச்சாரம் செய்தார்.

தொடர்ந்து பிரச்சாரத்தில் பேசிய ஓபிஎஸ், "ஆட்சிக்கு வந்தவுடன் நீட் ரத்து முதல் கையெழுத்து என்றார் ஸ்டாலின். நீட் ரத்துக்கு கையெழுத்து போடும் அதிகாரம் உள்ளவர் ஜனாதிபதி தான் என்றார்.

English summary

AIADMK coordinator O. Panneerselvam has said that the people will not tolerate the activities of the DMK government for another 4 years and that change will take place in Tamil Nadu soon.