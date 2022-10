தடுப்பூசிதான் போட்டு முடிச்சாச்சே.. ரயிலில் முதியோர் கட்டண சலுகை ஏன் தரவில்லை.. சு.வெங்கடேசன் நறுக்

Madurai

oi-Halley Karthik

மதுரை: முதியோர் ரயில் பயண சலுகையை மீண்டும் வழங்க நாடாளுமன்ற நிலைக்குழு பரிந்துரை செய்துள்ள நிலையில், பரிந்துரையின் மீது நடவடிக்கை எடுக்காமல் ரயில்வே அமைச்சகம் காலம் தாழ்த்துகிறது என மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் மதுரை நாடாளுமன்ற தொகுதி உறுப்பினர் சு.வெங்கடேசன் விமர்சித்துள்ளார்.

மேலும் இந்த பரிந்துரையின் மீது பிரதமர் மோடி உடனடியாக தலையிட்டு தீர்வு காண வேண்டும் என்றும் கோரிக்கை வைத்துள்ளார்.

இந்த பரிந்துரையின் மீது நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டால் சுமார் 12 முதியவர்களுக்கு உரிய நியாயம் கிடைக்கும் என்றும் அவர் கூறியுள்ளார்.

English summary

The Madurai Member of Parliament of the Communist Party of Madurai Su. Venkatesan has criticized that the Railway Ministry is delaying time without taking action on the recommendation while the Parliamentary Standing Committee has recommended to re-grant the senior citizen train travel concession.