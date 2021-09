கட்டப்படாத எய்ம்ஸ் மருத்துவமனைக்கு.. எப்படி மாணவர் சேர்க்கை நடத்துவது?.. அமைச்சர் பி.டி.ஆர் கேள்வி!

Madurai

மதுரை: மதுரை எய்ம்ஸ் மருத்துவமனை கட்டப்படாத நிலையில் அங்கு எப்படி மாணவர் சேர்க்கை நடத்த முடியும் என்று தமிழக நிதி அமைச்சர் பழனிவேல் தியாகராஜன் கூறியுள்ளார். மதுரையில் எய்ம்ஸ் மருத்துவமனை அமைக்கப்படும் என்று மத்திய அரசு அறிவிப்பு வெளியிட்டது.

அதன் பின்னர் கடந்த 2019-ம் ஆண்டு தொடக்கத்தில் எய்ம்ஸ் மருத்துவமனைக்கு பிரதமர் மோடி அடிக்கல் நாட்டினார். அடிக்கல் நாட்டியதோடு சரி, இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு மேலாகியும் எய்ம்ஸ் மருத்துவமனை கட்டுமான பணிகள் தொடங்கப்படவில்லை. எய்ம்ஸ் மருத்துவமனை கட்டுமான பணிகள் எப்போதுதான் தொடங்கும் என்று பொதுமக்கள் காத்திருக்கின்றனர்.

English summary

Tamil Nadu Finance Minister Palanivel Thiagarajan has asked how students can be admitted to the Madurai AIIMS Hospital if it is not built