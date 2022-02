'நடப்பது குப்பை தேர்தல் ..அல்வா கிண்ட ரெடியா இருக்காங்க.. சூதானம் மக்களே'.. சொல்வது செல்லூர் ராஜூ

Madurai

oi-Rayar A

மதுரை: தமிழகத்தில் நகர்ப்புற உள்ளாட்சி தேர்தல் பிப்ரவரி 19-ம் தேதி ஒரே கட்டமாக நடைபெற உள்ளது. சென்னை உட்பட 21 மாநகராட்சிகள், 138 நகராட்சிகள், 490 பேரூராட்சிகள் என, தமிழகத்தில் உள்ள 649 நகர்ப்புற உள்ளாட்சி அமைப்புகளுக்கு, வார்டு வரையறை செய்யப்பட்டபடி, ஒரே கட்டமாக தேர்தல் நடத்தப்பட உள்ளது.

வாக்கு எண்ணிக்கை பிப்ரவரி 22-ம் தேதி நடைபெறும் எனவும் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. நகர்ப்புற உள்ளாட்சி தேர்தலுக்கான வேட்புமனு தாக்கலும் நிறைவு பெற்று விட்டது. திமுக, அதிமுக, பாஜக என அனைத்து கட்சிகளும் தீவிர தேர்தல் பிரசார த்தில் ஈடுபட்டு வருகின்றன,

English summary

AIADMK senior leader and former minister sellur Raju has been actively campaigning in support of AIADMK candidates in Madurai as the urban local body elections heat up