ஜெய் ஸ்ரீராம்: பாஜக கோஷத்தால் அதிர்ந்த மேடை- “அட அமைதியா இருங்கப்பா” மீண்டும் மீண்டும் சொன்ன ஆளுநர்!

மும்பை : மகாராஷ்டிரா துணை முதல்வராக தேவேந்திர பட்னாவிஸுக்கு ஆளுநர் பகத்சிங் கோஷ்யாரி பதவிப் பிரமாணம் செய்து வைக்கத் தயாரான நிலையில், பாஜகவினர் ஜெய் ஸ்ரீராம், பாரத் மாதா கி ஜே என தொடர்ந்து கோஷமிட்டனர்.

அவர்களை அமைதியாக இருக்குமாறு ஆளுநர் கோஷ்யாரி பலமுறை கையசைத்ததோடு, மைக்கிலும் அமைதியாக இருங்கள் என்று தொடர்ந்து சொன்னார்.

ஆனாலும் தொடர்ந்து கோஷம் எழுப்பிய பாஜகவினர், ஆளுநர் பதவிப் பிரமாணம் செய்து வைக்க ஆரம்பித்து பட்னாவிஸ் பதவியேற்கத் தொடங்கிய பின்னரே நிறுத்தினர்.

மகாராஷ்டிரா முதல்வராக பதவியேற்றார் சிவசேனா அதிருப்தி எம்எல்ஏ ஏக்நாத் ஷிண்டே!

