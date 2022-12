படப்பிடிப்பில் தூக்கிட்டு தற்கொலை.. டிவி நடிகை துனிஷா சர்மா வழக்கில் திடீர் ட்விஸ்ட்..சக நடிகர் கைது

Mumbai

oi-Mani Singh S

மும்பை: மகாராஷ்டிராவில் பிரபலமான தொலைக்காட்சி நடிகையாக வலம் வந்த துனிஷா சர்மா நேற்று படப்பிடிப்பு தளத்தில் தூக்கு போட்டு தற்கொலை செய்து கொண்டார். இவரது மரண வழக்கை விசாரித்து வரும் போலீசார், துனிஷாவுடன் நடித்து வந்த சக நடிகரான ஷீஷன் முகம்மது கானை கைது செய்துள்ளனர்.

மகாராஷ்டிரா மாநிலம் பால்கர் மாவட்டத்தில் உள்ள வசாய் கிழக்கு பகுதியை சேர்ந்தவர் தொலைக்காட்சி நடிகை துனிஷா சர்மா. 20 வயதான இவர் மகாராஷ்டிர மாநிலத்தில் மிகவும் பிரபலமான தொலைக்கட்சி நடிகைகளில் ஒருவராக வலம் வந்தார்.

பாரத் கா வீர் புத்ரா -மகாரானா பிரதாப் என்ற சீரியல் மூலமாக அறிமுகம் ஆன துனிஷா, "பித்தூர், பார் பார் டேகோ, காஹானி 2, துர்கா ரானிசிங், தபாங் -3 ஆகிய திரைப்படங்களிலும் நடித்துள்ளார்.

English summary

Tunisha Sharma, a popular TV actress in Maharashtra, committed suicide by hanging herself on the set yesterday. The police, who are investigating her death, have arrested Tunisha's co-star Sheeshan Mohammad Khan.