8 மாதங்கள் சிறை.. ஆனால் ஒரு நாள்கூட விசாரணை இல்லை.. உபா சட்டத்தில் கைதான ஸ்டேன் சுவாமி காலமானார்

Mumbai

மும்பை: எல்கர் பரிஷத் வழக்கில் மும்பை சிறையில் அடைக்கப்பட்டிருந்த பாதிரியார் ஸ்டேன் சுவாமியின் ஜாமின் மனு மதியம் விசாரணைக்கு வரவிருந்த நிலையில், அதற்கு முன்னரே அவர் உயிரிழந்துள்ளது அனைவருக்கும் சோகத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

சமூக செயற்பாட்டாளர் ஸ்டேன் சுவாமி கடந்த 2020ஆம் ஆண்டு எல்கர் பரிஷத் வழக்கில் கைது செய்யப்பட்டிருந்தார். பர்கின்ஸன் நோய் உட்பட பல்வேறு நோய்களால் அவதிப்பட்ட இவருக்கு ஜாமீனும் வழங்கப்படவில்லை.

கடந்த எட்டு மாதங்களாகவே மும்பையிலுள்ள தலோஜா மத்தியச் சிறை மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வந்தார். இருப்பினும்,84 வயதான சமூக செயற்பாட்டாளர் ஸ்டேன் சுவாமியின் உடல்நிலை தொடர்ந்து மோசமடைந்தது.

English summary

Father Stan Swamy, an undertrial prisoner in the Bhima Koregaon case, passed away today at 1.30 PM, a month after he was admitted to a private hospital in Mumbai, following court's orders. This fact was told by Swamy's counsel to the Bombay High Court, which was hearing his application for bail on medical grounds.