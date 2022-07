எனக்கும் அழைப்பு வந்தது.. ஆனால் நான் அப்படி அல்ல.. மவுனம் கலைக்கும் சஞ்சய் ராவத்!

Mumbai

oi-Yogeshwaran Moorthi

மும்பை: அசாம் மாநிலம் கவுகாத்தியில் முகாமிட்டிருந்த சிவசேனா கட்சியின் அதிருப்தி எம்எல்ஏ-க்களிடம் இருந்து, தனக்கும் அழைப்பு வந்ததாக அக்கட்சியின் மூத்த தலைவர் சஞ்சய் ராவத் தெரிவித்துள்ளார்.

சிவசேனா - காங்கிரஸ் - தேசியவாத காங்கிரஸ் கூட்டணி ஆட்சிக்காக எதிராக சிவசேனாவின் ஏக்நாத் ஷிண்டே திடீரென போர்க்கொடி தூக்கினார். 40க்கும் மேற்பட்ட சிவசேனா அதிருப்தி எம்எல்ஏ-க்களுடம் அசாம் மாநிலம் கவுகாத்தியில் முகாமிட்ட அவர், பாஜக ஆதரவுடன் நேற்று முன்தினம் மகாராஷ்டிரா மாநில முதலமைச்சராக பொறுப்பேற்றுக் கொண்டார். தொடர்ந்து பாஜகவின் தேவேந்திர பட்னாவிஸ், துணை முதலமைச்சராக பதவியேற்றார்.

ரூ.1,034 நில மோசடி: அமலாக்கப் பிரிவு முன்பு ஆஜரானார் சிவசேனாவின் 'சவுண்ட் மேன்' சஞ்சய் ராவத்

English summary

Sanjay Raut has now claimed that he had also received an offer to join the rebel MLAs and go to Guwahati but being a follower of party patriarch and founder Bal Thackeray, he turned down the offer.