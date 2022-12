இந்தியா வந்த முகேஷ் அம்பானி ட்வின்ஸ் பேரக் குழந்தைகள்.. ராஜ உபசாரம்.. ஆமா அது என்ன 300 கிலோ தங்கம்?

Mumbai

oi-Noorul Ahamed Jahaber Ali

மும்பை: கூகுளில் தற்போது 300 கிலோ தங்கத்தின் விலை என்ன என்று இந்தியாவை சேர்ந்த நெட்டிசன்கள் அதிகளவில் தேடி வருகின்றனர். இந்திய கோடீஸ்வரர்களில் ஒருவரான முகேஷ் அம்பானியின் மகள் இஷா அம்பானியும் அவரது கணவரும் தங்களுக்கு பிறந்த இரட்டை குழந்தைகளுடன் அமெரிக்காவில் இருந்து இந்தியாவுக்கு வந்துள்ளனர். இந்த நிலையில் இந்தியர்கள் ஏன் இவ்வாறு கூகுளில் தேடுகிறார்கள் என்று பார்ப்போம்.

கடந்த 2018 ஆம் ஆண்டு பிரபல தொழிலதிபர் முகேஷ் அம்பானியின் மகள் இஷா அம்பானிக்கும் பிரபல தொழில் நிறுவனமான பிரமல் குழுமத்தின் தலைவர் அஜய் பிரமலின் மகன் ஆனந்த் பிரமலுக்கு திருமணம் நடைபெற்றது.

இதில் அமெரிக்கா முன்னாள் அமைச்சர் ஹிலாரி கிளிண்டன், இந்திய முன்னாள் குடியரசுத் தலைவர் பிரணாப் முகர்ஜி, மேற்கு வங்க முதலமைச்சர் மம்தா பானர்ஜி, நடிகர் ரஜினிகாந்த் மற்றும் ஏராளமான அரசியல், சினிமா, விளையாட்டு பிரபலங்கள், தொழிலதிபர்கள் பங்கேற்றனர்.

