ஸ்டாலின் பச்சைக்கொடி..? 15 மாசத்துலேயே அமைச்சர் வீட்டு கல்யாணம் இப்படி.. பகீர் கிளப்பிய தங்கமணி!

Namakkal

oi-Vignesh Selvaraj

நாமக்கல் : திமுக ஆட்சிப் பொறுப்புக்கு வந்து 15 மாதங்களிலேயே 100 கோடி ரூபாய் வரை செலவு செய்து அமைச்சர் ஒருவர் பிரம்மாண்டமாக தனது மகன் திருமணத்தை நடத்தியுள்ளார். முதல்வரே தலைமை ஏற்று இந்த திருமணத்தை நடத்தி வைத்திருப்பது கொள்ளையடிக்க முதல்வர் முக.ஸ்டாலின் பச்சைக்கொடி காட்டுவது போல் உள்ளது என அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர் தங்கமணி கடுமையாக விமர்சித்துள்ளார்.

நாமக்கல் மாவட்டம் குமாரபாளையத்தில் பேரறிஞர் அண்ணாவின் 114வது பிறந்தநாள் விழாவை முன்னிட்டு அதிமுக சார்பில் நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது.

இதில் அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர் தங்கமணி அதிமுக பங்கேற்று அண்ணா உருவப் படத்திற்கு தீபாராதனை காட்டி மாலை அணிவித்து மலர் தூவி மரியாதை செலுத்தினார். தொடர்ந்து, அதிமுக நிர்வாகிகள் பொதுமக்களுக்கு இனிப்புகளை வழங்கி அண்ணா பிறந்தநாளை கொண்டாடினர்.

English summary

Within 15 months of DMK coming to power, a minister spent up to 100 crore rupees and organized his son's wedding in a grand manner. Chief Minister Stalin shows a green signal to do corruption : ADMK former minister Thangamani strongly criticized dmk.